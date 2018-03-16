Экономика

13:26 16.03.2018

СК VUSO и ПриватБанк гарантируют возврат ж/д билетов

СК VUSO и ПриватБанк гарантируют возврат ж/д билетов

ПриватБанк совместно со страховой компанией VUSO запустил новый сервис для своих клиентов - "Гарантированный возврат", предусматривающий полную компенсацию стоимости железнодорожных билетов, сообщается в пресс-релизе страховщика.

В случае отказа от поездки по любой причине VUSO в течение трех дней возвращает 100% стоимости билета на карту покупателя. Для получения выплаты достаточно оформить возврат билета до отправления поезда в Приват24.

Этим уникальным сервисом уже воспользовались более 12,7 тыс. клиентов ПриватБанка, купивших железнодорожные билеты через Приват24, bilet.pb.ua, в отделениях банка или по короткому номеру 3700.

"Надеемся, новый сервис будет полезен для путешественников и даст возможность в неординарной ситуации легко отказаться от поездки", - отметил исполняющий обязанности председателя правления VUSO Андрей Артюхов, слова которого приводятся в пресс-релизе .

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