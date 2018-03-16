Торги акциями Spotify на NYSE начнутся 3 апреля

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify AB намерен начать торги своими акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 3 апреля 2018 года, говорится в пресс-релизе компании.

Руководство фирмы подчеркнуло свое намерение сохранить мировое лидерство в своем сегменте, а также сделать основной целью рост бизнеса, а не выход на прибыльный уровень. Более подробная финансовая информация будет обнародована 26 марта.

Для укрепления своей позиции Spotify намерен сделать ставку на специальные предложения - например, эксклюзивные треки, которые нельзя найти у конкурентов, или альбомы с уникальным видеоконтентом.

Также компания не намерена отказываться от предоставления своих услуг на бесплатной основе, но в ограниченном объеме. По словам глава отдела исследований и развития Густава Содерстрема, такая модель привлекает новых пользователей, которые затем начинают платить за полную версию сервиса. Доля платных подписчиков компании в конце 2017 года составляла 45% против 39% годом ранее.

Spotify рассчитывает на т.н. прямой листинг, при котором акции компании станут доступны для обращения на бирже без привлечения ею средств. Процедура прямого листинга также дает возможность не платить значительных комиссионных андеррайтерам, как это происходит в случае IPO.

В соответствие с условиями недавнего обмена акциями между Spotify и китайским интернет-гигантом Tencent Holdings Ltd., рыночная стоимость шведского стримингового сервиса оценена примерно в $20 млрд. При этом в 2015 году, когда Spotify провела последний раунд привлечения частного капитала, компания оценивалась в $8,5 млрд.

Компания получила одобрение SEC на проведение прямого листинга на NYSE в конце 2017 года. В случае, если его дебют прямого листинга на бирже будет удачным, можно ожидать аналогичных шагов от других стартапов, в том числе от сервиса Airbnb Inc., пишет газета.

Музыкальный сервис Spotify работает с 2008 года.