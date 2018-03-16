Экономика

11:20 16.03.2018

Обращение АП в МВФ относительно налога на выведенный капитал усложняет его введение – министр финансов

Обращение АП в МВФ относительно налога на выведенный капитал усложняет его введение – министр финансов

 Обращение администрации президента в Международный валютный фонд (МВФ) относительно реакции на законодательную инициативу ввести в Украине налог на выведенный капитал (НВК) усложняет введение указанного налога, считает министр финансов Александр Данилюк.

"Думаю, было бы разумно, особенно учитывая, что это - инициатива Министерства финансов (законопроект об НВК – ИФ), как-то поинтересоваться у министра финансов, который занимается координацией с МВФ, позицией МВФ… Теперь это создало некоторые трудности как и для президента, так и для нас. Но думаю, мы выйдем из этой ситуации", – сказал глава Минфина в эфире радио "НВ".

При этом он подчеркнул, что законопроект не предусматривает, каким образом должны компенсироваться бюджетные потери при замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. В свою очередь, Минфин предлагает предусмотреть эти компенсаторы в Бюджетной резолюции и направить ее в парламент пакетом с законопроектом об НВК.

"Почему МВФ отреагировал негативно? Потому что администрация президента почему-то решила отправить туда сам законопроект. Ну конечно, МВФ видит риски, что есть план внедрить такой законопроект без компенсаторов", – отметил он.

Он также напомнил, что, по расчетам Минфина, бюджетные потери от замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал составят 25 млрд грн в первый год, во второй – 31 млрд грн.

"Думаю, на третий год также будут потери", – полагает министр.

По словам А.Данилюка, компенсировать указанные потери можно только путем сокращения бюджетных расходов, при этом компенсаторы следует согласовать не только с правительством.

"Это должно быть согласовано всеми коллегами в Кабмине и не только. Бюджет касается всех – и местных органов власти, всех органов власти, в том числе Верховной Рады. Если эти компенсаторы будут найдены, мы направим этот проект закона в парламент. Если нет… Это безответственно. Ведь почему ряд представителей бизнеса против этого? Они думают, что если не будут найдены компенсаторы, то это приведет к увеличению налогов",- сказал он.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров.

Ранее глава государства назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год.

Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов, 20% для приравненных платежей.

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