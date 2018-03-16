Экономика

11:12 16.03.2018

Запросы НАБУ к ДТЭК о расследовании распределения средств ОРЭ отсутствуют – компания

Запросы НАБУ к ДТЭК о расследовании распределения средств ОРЭ отсутствуют – компания

Энергохолдинг "ДТЭК" и его должностные лица не получали официальной информации от следственных органов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о возбуждении уголовного производства о распределении Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), средств Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), о котором сообщали СМИ.

"Компания и ее должностные лица … не получали никаких запросов НАБУ на указанную тему", – говорится в ответе ДТЭК на запрос агентства "Интерфакс-Украина", направленный в связи публикацией издания "Наши гроши".

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Согласно ей, НАБУ в феврале 2018 года возбудило уголовное производство, подозревая должностных лиц НКРЭКУ в преференциях для ДТЭК при принятии решений о распределении средств ОРЭ. Издание сообщило, что его журналист был допрошен по этому делу.

"Хотим подчеркнуть, что выводы, изложенные в статье, основаны на оценочных суждениях журналиста. Компания не является стороной принятия каких-либо регуляторных решений государственных органов Украины", – указали в ДТЭК.

В компании отметили, что распределение средств оптового рынка происходит исключительно на основании заключенного в ноябре 1996 года договора между членами ОРЭ, в котором базовым алгоритмом является оплата стоимости закупленной электроэнергии в равной пропорции каждой энергогенерирующей компании. В то же время этот договор между членами ОРЭ допускает изменение НКРЭКУ этого алгоритма: при возникновении чрезвычайной ситуации, по решению Совета рынка, в соответствии с решениями и поручениями Кабинета министров.

ДТЭК указывает, что в разные периоды решения Совета рынка и регулятора принимались как в пользу тепловой генерации, так и в пользу "Энергоатома", "Укргидроэнерго", ТЭЦ, других участников рынка. "Такие решения всегда имеют экономическое обоснование и согласовываются с профильным министерством. Участие Совета рынка в принятии решения гарантирует, что такие решения не будут дискриминировать отдельных участников рынка", – считают в энергохолдинге.

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