Экономика

18:14 15.03.2018

Кабмин утвердил порядок распределения в 2018г полученных от конфискации 4,7 млрд грн

Кабмин утвердил порядок распределения в 2018г полученных от конфискации 4,7 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения между ведомствами в 2018 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

"Распределение конфискованных средств в сумме 4,7 млрд грн будет осуществляться Казначейством еженедельно по мере их поступления между бюджетными программами распорядителей средств пропорционально утвержденным в государственном бюджете Украины на 2018 год показателям", - говорится в сопроводительной информации к постановлению Кабмина №165 от 14 марта.

Распределение, в частности, будет проводиться в следующих пропорциях: Министерству внутренних дел - 14,99% по программе "Создание единой авиационной системы безопасности и защиты"; Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - 42,55% по программе "Государственный фонд регионального развития"; "Укравтодору" – 17,02% по программе "Улучшение состояния автомобильной дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка", 17,02% - "Улучшение состояния автомобильной дороги Харьков - Ахтырка", 8,51% - "Улучшение состояния автомобильной дороги Житомир - Черновцы".

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