Экономика

18:14 15.03.2018

"Укртелеком" заявляет о госзадолженности в 190 млн грн за предоставление услуг связи льготникам

"Укртелеком" заявляет о госзадолженности в 190 млн грн за предоставление услуг связи льготникам

ПАО "Укртелеком" заявляет о получении почти 190 млн грн убытка от предоставления услуг льготным категориям абонентов на начало 2018 года и считает введение монетизации льгот на фиксированную связь возможным решением проблемы растущей задолженности государства перед оператором, указано в сообщении оператора.

"По состоянию на начало 2018 года задолженность государства за предоставленные "Укртелекомом" услуги льготным категориям абонентов достигла почти 190 млн грн. В последние годы эта цифра постоянно растет. Если на конец 2015 года задолженность составляла 39 млн грн, то уже в 2016 году - 168 млн грн", - отмечается в сообщении компании.

По данным оператора, в соответствии с законодательством Украины, "Укртелеком" обеспечивает связью почти 500 тыс. граждан льготных категорий, при этом зачастую не получая возмещения из местных бюджетов за предоставление этих услуг.

"Компания стала заложником ситуации, когда несколько лет назад изменилось финансирование расходов за предоставленные телекомуслуги гражданам, имеющим льготы от государства, - из государственного бюджета в местные бюджеты. Такая ситуация требует стратегического решения на государственном уровне. Недавнее решение правительства по изменению модели социального обеспечения льгот на проезд, надеемся, продемонстрирует положительный результат. Аналогичный подход можно будет применить и в области связи", - цитируется в сообщении ПАО директор по корпоративным отношениям "Укртелекома" Иван Коломоец.

Оператор подчеркивает, что модель монетизации государственного социального обеспечения широко распространена в мире и может быть применена в различных отраслях в Украине.

Как сообщалось, "Укртелеком" в 2017 году увеличил чистую прибыль на 46,7% до 867 млн грн, чистый доход 1,7%, до 6,654 млрд грн, а показатель EBITDA оператора за год вырос на 4,9% -до 1,867 млн грн

"Укртелеком" является крупнейшим оператором фиксированной связи в Украине.

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