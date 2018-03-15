Экономика

18:00 15.03.2018

НБУ сохранит неизменным курс реформ– Смолий

НБУ сохранит неизменным курс реформ– Смолий

Курс реформ для Национального банка Украины (НБУ) будет неизменным, заверил новый глава НБУ Яков Смолий.

"Я могу заверить вас, что курс реформ, который взял Национальный банк, будет неизменным. Мы будет четко придерживаться нашего мандата обеспечения ценовой стабильности, финансовой стабильности с целью содействия устойчивому экономическому росту. В этом у нас есть ориентир – закон о Национальном банке, которым мы руководствовались, руководствуемся и будем руководствоваться в своей деятельности", - сказал Я. Смолий на брифинге в Киеве в четверг.

Как подчеркнул новый глава центробанка, он – вне политики.

"Я хочу подчеркнуть, что я - не политик, я – трудоголик, технократ, и вы имели возможность это почувствовать на протяжении того периода, когда я работал вместе с Валерией Алексеевной (Гонтаревой – ИФ), и последние 10 месяцев, когда выполнял обязанности председателя. Я всегда был честным, самоотверженным и добросовестным. Хочу сказать, что я эти качества сохраню и в последующем - сколько хватит силы и здоровья для того, чтобы работать в Национальном банке. Спасибо за доверие", - сказал Я. Смолий.

Киев. 15 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Курс реформ для Национального банка Украины (НБУ) будет неизменным, заверил новый глава НБУ Яков Смолий.

"Я могу заверить вас, что курс реформ, который взял Национальный банк, будет неизменным. Мы будет четко придерживаться нашего мандата обеспечения ценовой стабильности, финансовой стабильности с целью содействия устойчивому экономическому росту. В этом у нас есть ориентир – закон о Национальном банке, которым мы руководствовались, руководствуемся и будем руководствоваться в своей деятельности", - сказал Я. Смолий на брифинге в Киеве в четверг.

Как подчеркнул новый глава центробанка, он – вне политики.

"Я хочу подчеркнуть, что я - не политик, я – трудоголик, технократ, и вы имели возможность это почувствовать на протяжении того периода, когда я работал вместе с Валерией Алексеевной (Гонтаревой – ИФ), и последние 10 месяцев, когда выполнял обязанности председателя. Я всегда был честным, самоотверженным и добросовестным. Хочу сказать, что я эти качества сохраню и в последующем - сколько хватит силы и здоровья для того, чтобы работать в Национальном банке. Спасибо за доверие", - сказал Я. Смолий.

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