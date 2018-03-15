Экономика

17:51 15.03.2018

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 26,3 грн/$1

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 26,3 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,30 грн/$1 с 26,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,28-26,32 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2727 грн/$1 с 26,0188 грн/$1. Торговый оборот составил $516,88 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$428,18 млн.

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