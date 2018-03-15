Экономика

17:20 15.03.2018

НБУ продлил санкции в отношение Сбербанка, ПИБа, ВТБ и БМ банка

НБУ продлил санкции в отношение Сбербанка, ПИБа, ВТБ и БМ банка

Национальный банк Украины (НБУ) во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и ПАО "БМ банк" (все – Киев).

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 1 октября 2015 года №654" №24 от 15 марта 2018 года, которое вступает в силу с 16 марта 2018 года.

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