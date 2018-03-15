МВФ приветствует назначение главы НБУ и отмечает важность сохранения независимости центробанка

Международный валютный фонд (МВФ) приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины (НБУ) и отмечает важность сохранения независимости регулятора.

"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом. В течение последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - сообщается в пресс-релизе МВФ со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана в четверг.