Экономика

16:49 15.03.2018

Одесский коньячный завод в 2017г получил 5,4 млн грн чистой прибыли

Одесский коньячный завод в 2017г получил 5,4 млн грн чистой прибыли

ЧАО "Одесский коньячный завод" (ОКЗ), один из крупнейших производителей коньяков в Украине, в 2017 году получил 5,4 млн грн чистой прибыли против 0,115 млн грн чистого убытка в 2016 году.

Согласно сообщению предприятия о проведении собрания акционеров 15 апреля, его активы за год выросли почти на 32,8% - до 1,05 млрд грн, тогда как основные средства сократились на 13,9% - до 77,62 млн грн.

Непокрытый убыток ОКЗ в 2017 году снизился на 19,1% - до 22,9 млн грн. Долгосрочные обязательства предприятия уменьшились на 2,6% - до 340,45 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли в 1,8 раза - до 571,7 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность ЧАО составила 625,9 млн грн.

Одесский коньячный завод входит в холдинг Global Spirits, объединяющий также ЛВЗ "Хортица", Полтавский ЛВЗ. В структуру также входят дистрибуционные подразделения: Украинская дистрибуционная компания, Торговый дом "Хортица" и Megapolis USA.

Холдингу принадлежит более 15 локальных, региональных и международных брендов: "Хортиця", "Первак", "Шустов", "Мороша", Oreanda, San Marino, "Mікадо", "Медовуха" и др.

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