Экономика

15:34 15.03.2018

BASF ведет переговоры о покупке еще одной части бизнеса Bayer

BASF ведет переговоры о покупке еще одной части бизнеса Bayer

Концерн BASF, ведущий мировой производитель средств защиты растений, ведет эксклюзивные переговоры о приобретении подразделения по производству семян овощей под торговой маркой Nunhems компании Bayer.

Согласно пресс-релизу концерна, Bayer намерен отказаться от этого бизнеса в рамках запланированного приобретения Monsanto.

Окончательные соглашения пока не заключены.

Как отмечают в BASF, 13 октября 2017 года компания подписала соглашение о приобретении значительной части семенного и неселективного гербицидного бизнеса Bayer. Общая стоимость транзакции составляет EUR5,9 млрд с учетом корректировок во время закрытия сделки.

Будущие активы BASF включают глобальный гербицидный глюфосинат-аммонийный бизнес компании Bayer, а также ее семенной бизнес для основных культур на отдельных рынках: гибридные семена канолы в Северной Америке под торговой маркой InVigor с технологией LibertyLink, рапс на европейских рынках, хлопок в Америке и Европе, а также соя в Северной и Южной Америке.

Кроме того, соглашение охватывает подразделение Bayer, занимающееся селекцией гибридов, а также право на систему и торговую марку LibertyLink. Это соглашение дополняет деятельность департамента средств защиты растений BASF и фактически означает вхождение компании на рынок семян с активами на ключевых сельскохозяйственных рынках.

BASF работает в Украине с 1992 года. Контролирует четыре агроцентра, имеет один склад.

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