Экономика

15:11 15.03.2018

Доллар растет к евро и дешевеет к иене в ожидании встречи финансовой G-20

Доллар растет к евро и дешевеет к иене в ожидании встречи финансовой G-20

Доллар дорожает относительно евро и снижается к иене в четверг, инвесторы оценивают политические новости из США и статданные по американской экономике.

Пара евро/доллар к 16:02 МСК в четверг торгуется на уровне $1,2337 по сравнению с $1,2368 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара относительно иены уменьшился до 106,04 иены против 106,32 иены накануне.

Стоимость евро к иене опустилась до 130,81 иены по сравнению со 131,5 иены по итогам предыдущих торгов.

Индекс ICE US Dollar, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, увеличился на 0,2%.

Иена укрепляется на фоне спроса на защитные активы, вызванного опасениями по поводу роста торгового протекционизма в США.

Внимание рынка направлено на предстоящую в выходные встречу глав центробанков и финансовых ведомств G-20, где станет видна реакция других стран на торговую политику США.

Кроме того, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 226 тыс. вместо ожидавшихся экспертами 228 тыс. Значение показателя ниже 300 тыс. считается признаком активного роста рынка труда.

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