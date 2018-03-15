Экономика

14:41 15.03.2018

Топ-менеджер "Ощадбанка" уличен в хищении более 16 млн грн

Топ-менеджер "Ощадбанка" уличен в хищении более 16 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера Ощадбанка (Киев) в хищении денег государственного учреждения: он причинил убыток на 16,7 млн грн.

В настоящее время злоумышленник находится под домашним арестом, сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностное лицо систематически совершало незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали Ощадбанку. По заключению экспертизы, в результате его действий государственному банку нанесен ущерб в сумме 16,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Банкир уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Досудебное следствие продолжается.

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