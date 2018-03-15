НБУ не допустит возврата доминирования фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев

НБУ не допустит возврата доминирования фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев - Смолий

Киев. 15 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий заявляет о принципиальной позиции придерживаться действующей монитарной политики.

"Я принципиально поддерживаю курс реформ", - сказал он во время выступления в Верховной Раде в четверг.

В числе стоящих перед ним как потенциальным главой центробанка целей Я.Смолий выделил сохранение ценовой и финансовой стабильности в Украине.

"Мы не допустим возврата доминирования фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев", - отметил он.