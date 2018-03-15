Экономика

14:39 15.03.2018

НБУ не допустит возврата доминирования фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев

НБУ не допустит возврата доминирования фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев

НБУ не допустит возврата доминирования фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев - Смолий

Киев. 15 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий заявляет о принципиальной позиции придерживаться действующей монитарной политики.

"Я принципиально поддерживаю курс реформ", - сказал он во время выступления в Верховной Раде в четверг.

В числе стоящих перед ним как потенциальным главой центробанка целей Я.Смолий выделил сохранение ценовой и финансовой стабильности в Украине.

"Мы не допустим возврата доминирования фискальной политики над монетарной ценой покупательной способности украинцев", - отметил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада назначила Якова Смолия главой НБУ

Поддержка "Нарфронтом" назначения Смолия главой НБУ - не предмет торга – Бурбак

НБУ планирует в середине марта представить комплексную среднесрочную стратегию - Смолий

Закон о валюте может вступить в силу уже в текущем году – и.о. главы НБУ

Кандидат на должность главы Нацбанка считает целесообразным сохранить нынешний состав правления НБУ

Назначение Смолия главой НБУ не восстановит обрушенное Гонтаревой доверие к банковской системе – Тарута

НБУ считает низким риск ослабления устойчивости экономики из-за притока внешнего капитала в ОВГЗ

Совет НБУ поддерживает назначение Смолия главой центробанка

"Народный фронт" поддержит назначение Смолия главой НБУ

"Народный фронт" проводит встречу с кандидатом на главу Нацбанка Смолием

ПОСЛЕДНЕЕ

S&P 500 и Dow Jones слабо растут, Nasdaq перешел к снижению

ОБОБЩЕНИЕ: Зерновики и железнодорожники обменялись упреками и предложениями относительно перевозочного процесса

Стокгольмский арбитраж проведет слушания по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине в октябре

BASF ведет переговоры о покупке еще одной части бизнеса Bayer

Доллар растет к евро и дешевеет к иене в ожидании встречи финансовой G-20

"Метинвест" провел также через ЦГОК одобрение сделок о привлечении или рефинансировании на сумму до $8 млрд

ПАО "Агрохолднинг Авангард" в 2017г сократило чистый убыток в 2,2 раза

Ferrexpo изучает возможность принудительного выкупа у миноритариев акций ПГОКа

Выпуск нержавеющей стали в мире в 2017г вырос

Топ-менеджер "Ощадбанка" уличен в хищении более 16 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА