Экономика

14:37 15.03.2018

Virgin Atlantic завершила год с убытком

Virgin Atlantic завершила год с убытком

Британская авиакомпания Virgin Atlantic, основанная миллиардером Ричардом Бренсоном и на 49% принадлежащая Delta Air Lines, получила чистый убыток в прошлом году на фоне негативного эффекта от колебаний валютных курсов, технических проблем с самолетами и отмен рейсов в связи с тяжелыми погодными условиями.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее убыток в прошлом году составил 48,5 млн фунтов ($67,7 млн) против прибыли в размере 187,3 млн фунтов годом ранее.

Выручка сократилась на 1,1%, до 2,66 млрд фунтов. Число перевезенных пассажиров уменьшилось на 100 тыс. человек, до 5,3 млн.

В 2017 году компании пришлось приостановить использования некоторых самолетов модели Boeing-787 Dreamliner из-за проблем с двигателями, которые поставляет Rolls-Royce Holdings. Также финпоказатели компании пострадали от падения курса фунта стерлингов и ураганов в США, из-за которых были отменены рейсы в Штаты и на острова в Карибском море.

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