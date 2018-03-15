УЗА выдвинула ряд требований к "Укрзализныци" для бесперебойного экспорта зерновых

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) призывает ПАО "Укрзализныця" обеспечить бесперебойный экспорт зерновых путем эффективной перевозки грузов, увеличить оборачиваемость вагонов и пересмотреть процедуру дерегуляции ж/д транспорта.

"Оборачиваемость вагонов уменьшилась на 20-40% по сравнению с прошлым годом, а загрузка зерновозов за год уменьшилась вдвое - до 800 вагонов в сутки при удовлетворении заявок клиентов пустыми вагонами только до 20%", - сказал президент ассоциации Николай Горбачев на пресс-брифинге в Киеве в четверг, в ходе которого озвучил ряд требований УЗА к "Укрзализныци".

По его словам, ассоциация требует от ПАО обнародовать алгоритм распределения вагонов-зерновозов и локомотивной тяги, в том числе иностранного парка, учесть распределение вагонных маршрутов в разрезе всей страны, обнародовать результаты и архив распределения вагонов-зерновозов за прошлый год. А также увеличить инвестиции в строительство вагонов-зерновозов и локомотивной тяги, интенсифицировать вопросы внедрения частной тяги.

Кроме того, УЗА обратилась к перевозчику с просьбой предоставить информацию о железнодорожных станциях, на которых будет оптимизирована подача вагонов-зерновозов и локомотивной тяги.

"Инициатива "Укрзализныци" по закрытию малоэффективных станций усложняет прогнозируемое ведение бизнеса, поскольку в компании не могут предсказать заранее, какие именно станции УЗ считает малоэффективными и намерена закрыть", - отмечают в ассоциации.

Также, по мнению УЗА, необходимо предусмотреть ответственность за грязные и технически неисправные предоставляемые вагоны, несвоевременную подачу и несоответствие согласованному количеству поданных пустых вагонов и локомотивной (маневровой) тяги, превышение времени транспортировки зерна от элеватора до места назначения по вине "Укрзализныци".

Привлечение элеватора как единственной ответственной стороны за выполнение норм загрузки/обработки зерновозов, введение системы штрафов за их невыполнение и обеспечение пропускной способности портов в соответствии с количеством ежедневно обрабатываемых зерновозов, также содержатся среди требований УЗА.

Как сообщалось, Украинская зерновая ассоциация указывает на неэффективность работы "Укрзализныци", что угрожает развитию аграрного сектора Украины в целом и динамичному росту производства зерна в частности.