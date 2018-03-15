Экономика

13:05 15.03.2018

Нефть Brent перешла к слабому снижению после прогноза МЭА

Нефть Brent перешла к слабому снижению после прогноза МЭА

Цены на нефть изменяются вяло и разнонаправленно в ходе торгов в четверг после публикации ежемесячного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). Инвесторы по-прежнему обеспокоены быстрым ростом предложения нефти и потенциальным выходом США из "ядерной сделки" с Ираном.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:45 кв подешевели на 10 центов (0,15%) - до $64,79 за баррель. Ранее в ходе сессии наблюдался столь же невыразительный подъем.

Фьючерсов на нефть WTI на апрель повысились к этому времени на 2 цента (0,03%), - до $60,98 за баррель.

Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году вырастут на 1,8 млн б/с, а не на 1,7 млн б/с, как предполагалось ранее, говорится в ежемесячном отчете МЭА. Так, поставки нефти не-ОПЕК в текущем году вырастут с 58,1 млн б/с до 59,9 млн б/с.

Спрос на нефть составит в этом году 99,3 млн б/с по сравнению с 97,8 млн б/с в 2017 году, полагают эксперты МЭА.

По оценкам Julius Baer, предложение на нефтяном рынке уверенно догоняет растущий спрос, что подтверждается обновленными прогнозами администрации США по добыче на сланцевых месторождениях в стране, которая должна показать сильный рост в ближайшие недели. Темпы сокращения запасов нефти в мире в ближайшее время замедлятся, а позднее в этом году будут расти, считают в банке.

"Рынок нефти находится в более хрупком состоянии, чем кажется", - заявил глава исследований сырьевых рынков в Julius Baer Норберт Рюкер.

Несмотря на уверенный рост мировой экономики, он отмечает высокие риски на нефтяном рынке. Вероятность фиксации прибыли инвесторами сохраняется, а рост добычи создает угрозу процессу сокращения запасов. Кроме того, продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи остается под большим вопросом.

Согласно расчетам МЭА, в январе коммерческие резервы нефти в развитых странах (ОЭСР) выросли впервые за семь месяцев и составили 2,871 млрд баррелей, то есть на 53 млн баррелей превысили средний показатель за 5 лет.

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