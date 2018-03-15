Экономика

12:51 15.03.2018

Audi рассчитывает сохранить продажи в 2018 г. на уровне рекордного прошлого года

Audi рассчитывает сохранить продажи в 2018 г. на уровне рекордного прошлого года

Автомобилестроительная компания Audi AG, входящая в концерн Volkswagen, увеличила прибыль и выручку в 2017 году, а продажи ее автомобилей достигли рекордного уровня.

В текущем году Audi рассчитывает сохранить реализацию автомобилей на уровне предыдущего года и немного увеличить выручку.

На этот год автопроизводитель запланировал запуск более 20 новых моделей машин - больше, чем когда-либо, однако рассчитывает, что этот фактор начнет оказывать устойчивое позитивное влияние на его продажи и финансовые показатели лишь с 2019 года. Кроме того, позднее в этом году Audi представит первую свою полностью электрифицированную модель автомобиля Audi e-tron.

Уже к 2025 году автопроизводитель намерен выпускать более 20 моделей электромобилей, на долю которых, как ожидается, будет приходиться треть его продаж, говорится в пресс-релизе Audi.

В 2017 году операционная прибыль без учета разовых факторов выросла на 4%, до 5,06 млрд евро, выручка увеличилась на 1,4% - до 60,1 млрд евро, причем показатель превысил отметку в 60 млрд евро впервые в истории компании.

Реализация автомобилей Audi выросла на 0,6% - до рекордных 1,878 млн единиц.

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