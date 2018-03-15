УЗА указывает на неэффективность работы "Укрзализныци" с заявками на экспортные перевозки

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) указывает на неэффективность работы ПАО "Укрзализныця", что угрожает развитию аграрного сектора Украины в целом и динамичному росту производства зерна в частности.

Об этом сообщил президент ассоциации Николай Горбачев в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

"Работа "Укрзализныци" может остановить развитие аграрного сектора. Естественная монополия "Укрзализныци" может остановить положительную динамику производства зерновых", - отметил он.

По словам Н.Горбачева, "Укрзализныця" не в состоянии удовлетворить заявки УЗА на экспорт.

Основными сдерживающими факторами, по мнению президента УЗА, являются низкая оборачиваемость вагонов, изношенность парка, низкая пропускная способность портов.

Между тем, как сообщалось, в ходе пресс-конференции, прошедшей также в четверг часом ранее с участием, в том числе, членов УЗА, крупных компаний - Glencore, "Нибулон", Kernel, Ukrlandfarming, финансовый директор ПАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев заявил о равной подаче грузовых вагонов по заявкам грузоотправителей на все станции под погрузку зерна.

По словам А.Рязанцева, в январе-феврале 2018 года "Укрзализныця" увеличила перевозку зерна на 16% - до 6,1 млн тонн, и проблема в подаче вагонов не относится к их, якобы, нехватке.

Из 518 станций погрузки зерновых, по данным финдиректора ПАО, на 324 грузят в сутки не более двух грузовых вагонов, задерживая, таким образом, процесс перевозки.

"Цифры демонстрируют, что "Укрзализныця" работает эффективно, не смотря даже на рост объемов урожая. Провокационные заявления о том, что мы уничтожили или остановили экспорт, не имеют под собой оснований",- констатировал А.Рязанцев, комментируя, в частности, заявления УЗА о неудовлетворительной работе ПАО.