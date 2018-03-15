НБУ намерен завершить стресс-тестирование ТОП-25 банков до 10 августа

Национальный банк Украины (НБУ) намерен завершить планируемое в текущем году стресс-тестирование 25 крупнейших украинских банков до 10 августа, сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук.

"Мы планируем завершить стресс-тестироваие для всех банков до 10 августа. До 10 августа, все банки, которые стресс-тестируются, получат окончательный отчет от НБУ, где будет определена потребность в капитале каждого банка", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По словам В.Ваврищука, если банк по итогам оценки устойчивости будет нуждаться в дополнительном капитале, он будет обязаны подать до 1 ноября программу докапитализации и до 31 декабря 2018 года выполнить ее.

"Очень важный момент: весь цикл стресс-тестирования - от проведения расчетов до выполнения программы докапитализации – продлиться один календарный год. Для нас принципиально, чтобы все было в пределах одного календарного года. Это упражнение будет повторяться из года в год и важно, чтобы не было пересечения предыдущего стресс-тестирования с новым стресс-тестированием", - сказал он.

В целом В.Ваврищук прогнозирует, что стресс-тестирование в 2018 году пройдет для банков относительно безболезненно. "Большинство из подлежащих оценке банков являются достаточно капитализированными после того, как они прошли диагностику в 2015 году и выполнили программу капитализации, разработанную по результатам предварительного анализа. Поэтому мы абсолютно уверены, что большая часть банков не будет нуждаться в дополнительном капитале. Я уверен, что нехватка капитала будет проблемой нескольких банков из перечня ТОП-25", - сказал он.

Как сообщалось, НБУ в конце 2017 года принял решение о проведении ежегодной, с 2018 года, оценке устойчивости банков. Соответствующее Положение об осуществлении оценки устойчивости банков и банковской системы Украины утверждено постановлением правления НБУ №141 от 22 декабря 2017 года.

В 2018 году регулятор планирует провести оценку устойчивости 25 банков: ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, Альфа-банка, Укргазбанка, ПУМБа, УкрСиббанка, Сбербанка, Укрсоцбанка, ОТП Банка, банка "Пивденный", Креди Агриколь банка, Проминвестбанка, ТАСкомбанка, Прокредит банка, Кредобанка, ВТБ банка, банка "Кредит Днепр", Мегабанка, банка "Восток", А-банка, Идея банка, Универсал банка, а также банка "Инвестиций и сбережений".

Указанные финучреждения являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. Совокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.