Гройсман выступает за скорейшее изменение государственных строительных норм

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за скорейшее внесение изменений в государственные строительные нормы.

"Необходимо быстро подготовить проект постановления о внесении изменений в государственные строительные нормы (ГСН). Выносим на правительство, принимаем, выпускаем. Я готов нести за это ответственность", - написал В.Гройсман в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг по итогам проведения совещания по строительным нормам.

Глава правительства добавил, что считает необходимым изменение строительных норм в течение несколько недель.

"В Украине происходит погоня за квадратными метрами. Никто не думает, какой будет среда, где будет сад, школа. Чтобы решить эти вопросы, я пригласил предпринимателей и архитекторов, которые создают инфраструктуру своими руками", - отметил В.Гройсман.