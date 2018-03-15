Экономика

11:52 15.03.2018

Гройсман выступает за скорейшее изменение государственных строительных норм

Гройсман выступает за скорейшее изменение государственных строительных норм

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за скорейшее внесение изменений в государственные строительные нормы.

"Необходимо быстро подготовить проект постановления о внесении изменений в государственные строительные нормы (ГСН). Выносим на правительство, принимаем, выпускаем. Я готов нести за это ответственность", - написал В.Гройсман в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг по итогам проведения совещания по строительным нормам.

Глава правительства добавил, что считает необходимым изменение строительных норм в течение несколько недель.

"В Украине происходит погоня за квадратными метрами. Никто не думает, какой будет среда, где будет сад, школа. Чтобы решить эти вопросы, я пригласил предпринимателей и архитекторов, которые создают инфраструктуру своими руками", - отметил В.Гройсман.

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