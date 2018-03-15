Экономика

11:21 15.03.2018

Майнинг получит собственный код в КВЭД - Кубив

Майнинг получит собственный код в КВЭД - Кубив

Правительственный комитет поддержал решение совета по развитию инноваций в Украине дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге как деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных, обеспечения ее целостности, неизменности и согласованности путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами, написал на своей странице в Facebook министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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Эту инициативу, по его словам, поддержал премьер-министр Владимир Гройсман и глава комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

С.Кубив также подчеркнул, что считает стимулирование развития криптоекономики Украины одним из важных элементов развития инноваций в стране.

Основатель технологической общественной организации SocialBoost и первого в Украине некоммерческого инкубатора открытых данных Open Data Incubator 1991 Денис Гурский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" также сообщил, что на заседании совета по развитию инноваций, прошедшему в Киеве 14 марта, также рассматривался вопрос по специальным рабочим визам для иностранцев.

Как сообщалось, В.Гройсман прогнозирует старт работы фонда развития инноваций в Украине уже в июле текущего года.

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