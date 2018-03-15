"Турбоатом" в 2017г сократил чистую прибыль на треть

"Турбоатом" (Харьков), крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, завершил 2017 год с чистой прибылью в размере 710,42 млн грн, что на 33,3% меньше, чем в 2016 году.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО 18 апреля, нераспределенная прибыль к 1 января 2018 года составила 3 млрд 403,3 млн грн (годом ранее – 3 млрд 378,7 млн грн).

Как сообщалось, в 2016 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль на 34,8% к 2015 году - до 1 млрд 065,3 млн грн.