Экономика

09:59 15.03.2018

Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на данных о сокращении запасов бензина в США на прошлой неделе, сообщает MarketWatch.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 кв подорожали на $0,02 (0,03%) - до $64,91 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на $0,25 (0,39%) и составляла на закрытие $64,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель утром в четверг увеличились на $0,1 (0,16%) - до $61,06 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена выросла на $0,25 (0,41%) и достигла $60,96 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов на 2,5 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API) указывали на повышение примерно на 1,2 млн баррелей.

Однако участники рынка придали больше значения данным о том, что резервы бензина уменьшились на 6,3 млн баррелей, что стало максимальным сокращением с сентября прошлого года. Запасы дистиллятов упали на 4,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

"Падение запасов нефтепродуктов было существенным, а загруженность НПЗ выросла на 2 процентных пункта - до 90%", - отмечает экономист по энергетике WTRG Economics Джеймс Уильямс. По его мнению, эта новость перевешивает "медвежьи данные о запасах нефти".

Кроме того, ОПЕК в среду сообщила о снижении добычи в феврале на 77,1 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего месяца. При этом страны ОПЕК+ выполнили соглашение об ограничении нефтедобычи на 147%.

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