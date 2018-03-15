Ferrexpo за 2 мес. сократило выпуск окатышей на 3,8%

Британская Ferrexpo plc, контролирующая в Украине, в частности, Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (ПГОК и ЕГОК), в январе-феврале 2018 года сократила производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,675 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период компания сократила выпуск концентрата на 6,4% - до 2,019 млн тонн.

В феврале компания произвела 771 тыс. тонн окатышей, 926 тыс. тонн концентрата.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2017 году сократила суммарное производство окатышей на 6,8% по сравнению с 2016 годом – до 10,444 млн тонн. За этот период общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа (премиальные окатыши Ferrexpo Premium Pellets, FPP и премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium Pellets plus, FPP+) составил 9 млн 885,3 тыс. тонн (снижение на 6,2%), с 62%-ным (базовые окатыши Ferrexpo Basic Pellets, FBP) – 512,1 тыс. тонн (снижение на 19,1%).

В том числе выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 7 млн 216,76 тыс. тонн (снижение на 7,4%), с 62%-ным – 558,7 тыс. тонн (снижение на 16,1%). При этом производство окатышей 65%-го содержания железа из стороннего сырья за отчетный период составило 49,56 тыс. тонн, что ниже соответствующего периода на 63%.

За прошлый год выпуск высококачественных 65%-ных Fe окатышей составил 95% от общего уровня производства по сравнению с 94% в 2016 году. При этом объемы продаж в 2017 году составили около 10,4 млн тонн по сравнению с 11,7 млн тонн в 2016 году ввиду уровня производства.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.