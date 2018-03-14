Глава Госэнергоэффективности против внедрения аукционов на рынке "зеленой электроэнергии" до достижения ею 11% в энергобалансе

Внедрение аукционов на квоты по продаже "зеленой электроэнергии" целесообразно после достижения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем энергобалансе Украины на уровне 11% с нынешних 1,5%, считает глава Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Сергей Савчук.

"Мы взяли на себя обязательства достичь 11% в 2020 году, 25% - в 2035 году. Можем ли мы достичь этого даже при нынешнем высоком тарифе, который у нас на сегодняшний день есть?... При введении аукционов опыт и статистика показывает, что развитие (ВИЭ) затормаживается?", – сказал он, выступая в рамках круглого стола "Внедрение конкурентных инструментов закупки "зеленой" энергии в Украине" в профильном парламентском комитете.

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С.Савчук привел пример Германии, в которой после ввода системы аукционов ввод в эксплуатацию ВИЭ снизился с 26 ГВт до 1,3-1,5 ГВт.

По его мнению, замедление развития рынка может быть связано с обременительностью участия в аукционах для предприятий малого и среднего бизнеса из-за высоких транзакционных затрат – планирования, технико-экономических обоснований, оценки рисков, а также риск не получить прибыль от инвестиций.

"То есть мы можем написать хороший закон об аукционах, а дальше не зайдет ни один инвестор, и у нас останется только закон", - сказал глава Госэнергоэффективности.

Он отметил, что другие страны вводили систему аукционов лишь после достижения значительной доли выработки электроэнергии предприятиями "зеленой энергетики".

В этой связи он назвал и позитивные стороны предложенного комитетом законопроекта, в частности, гарантированную покупку электроэнергии по фиксированной цене.

Как сообщалось, комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности представил концепцию ценообразования для предприятий ВИЭ, предложив закрепить ее положения отдельным законом. Согласно ей, в Украине с января 2019 года необходимо внедрить аукционы по продаже квот предприятиям "зеленой электроэнергии", на которых их участники будут конкурировать предложением более низкого тарифа, который предлагается закреплять на 15 лет. Ежегодные квоты будет определять Кабинет министров по представлению Министерства энергетики и угольной промышленности с консультациями "Укрэнерго". Механизм аукционов предлагается распространить на все проекты свыше 5 МВт в солнечной и 10 МВТ – в ветровой энергогенерации, оставив более мелкие на нынешней системе фиксированного "зеленого тарифа".