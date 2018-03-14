"Нафтогаз" подтверждает договоренность с "Газпромом" о встрече

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает достижение договоренности с российским "Газпромом" о проведении встречи.

"Нафтогаз" и "Газпром" встретятся для обсуждения ситуации. "Нафтогаз" не видит необходимости отменять контракты, ожидает имплементации "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража. Стороны обсудят предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа", - отметили в пресс-службе НАК.

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