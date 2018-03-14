Экономика

17:02 14.03.2018

Гройсман прогнозирует запуск фонда развития инноваций в июле

Гройсман прогнозирует запуск фонда развития инноваций в июле

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует старт работы фонда развития инноваций в Украине уже в июле текущего года, об этом он написал в Twitter.

"Совет по развитию инноваций: в этом году мы выделили 50 млн грн на фонд развития инноваций, который заработает уже в июле. Эти деньги смогут профинансировать до 80 украинских стартапов. Каждый из них получит от $25 тыс. До $75 тыс.", - сообщил В.Гройсман.

В свою очередь, заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что идея создания фонда по поддержке стартапов была позитивно воспринята бизнесом.

"Прозрачный, максимально удаленный от чиновников фонд в соответствии с лучшими моделями, которые сработали в Израиле, Франции и других странах, в который мы привлечем дополнительные соинвестиции от наших международных партнеров и возможно бизнеса, может стать настоящим центром стартаперской системы в большой инновационной галактике Украины", - написала она в Twitter.

По словам О.Маркаровой, со следующего вторника совет по развитию инноваций в Украине, созданный в прошлом году, начнет активную работу по запуску фонда и формированию его будущих органов как в рамках специально созданной рабочей группы, так и совместно с экспертами и общественностью.

Как сообщалось, в июле 2017 года В.Гройсман поддержал идею создания "фонда фондов" для поддержки украинских стартапов на условиях государственно-частного партнерства.

Летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обратились к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания "фонда фондов" для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.

Ранее, в мае 2016 года, с предложением создать в Украине в течение ближайших двух лет до 10 фондов суммой от $30 млн для инвестирования в венчурные проекты, в которых партнерами государства выступили бы иностранные компании, выступил на конференции в Киеве основатель и глава GIZA Ventures Зеев Холцман (Zeev Holzman). По его словам, впоследствии инвесторы могли бы выкупить с процентами долю государства, которая составляла бы в таких фондах до 50%.

Основатель GIZA Ventures отметил, что такая программа показала очень высокую эффективность в Израиле и была бы полезна для развития внутреннего IT-рынка и расширения его доли на международном IT-рынке.

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