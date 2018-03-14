Экономика

16:50 14.03.2018

Подъем воды в реках при весеннем половодье прогнозируется на безопасном для ГЭС уровне

Подъем воды в реках при весеннем половодье прогнозируется на безопасном для ГЭС уровне

 Подъем уровня воды в реках Украины при весеннем половодье прогнозируется на безопасном для гидроэлектростанций (ГЭС) уровне, сообщает пресс-служба ЧАО "Укргидроэнерго".

"Амплитуда прогнозируемых подьемов воды составляет 0,8-1,9 метра на Днепре и Припяти, 0,8-1,6 метра – на Десне и ее притоках. Повышение уровня воды до 2 метров является безопасным для инфраструктуры населенных пунктов и нормальной работы ГЭС", - отметили в компании.

По информации "Укргидроэнерго", свободный объем водохранилищ днепровского каскада – 6,8 куб. км., в т.ч. Киевского – 0,65 куб. км. Этого достаточно для организации безопасной работы в ожидаемых условиях.

"Половодье 2018 года по максимальным объемам водного стока ожидается близким к норме", - уточнили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

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