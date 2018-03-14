Экономика

16:23 14.03.2018

В Украине создан Единый госреестр получателей субсидий

В Украине создан Единый госреестр получателей субсидий

Кабинет министров Украины создал Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

"Кабинет министров Украины утвердил Положение о Едином государственном реестре получателей субсидий. Ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Согласно сообщению, регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать средства, выделяемые из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.

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