Столичные власти рассчитывают получить дополнительно более 2 млрд грн на ремонт и реконструкцию дорог

В 2018 году столичные власти рассчитывают получить более 1 млрд грн из Дорожного фонда и почти такую же сумму - из Таможенного эксперимента. Об этом в комментарии DATA.UA сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает официальный сайт КГГА

«В этом году столица получит из Дорожного фонда 1 млрд 153 млн грн. Для нас это очень большая сумма, которая позволит провести ощутимый ремонт и реконструкцию дорог. Кроме этого, мы получим деньги от Таможенного эксперимента, по планам эта сумма составит чуть более 1 млрд грн», - говорит Давтян.

За полученные средства столичные власти обещают отремонтировать 60 муниципальных объектов.

«Прежде всего, они будут направлены на развязку на Шулявке - этот объект мы планируем начать в текущем году, и если все хорошо сложится, то и представить уже законченный объект можно будет до конца 2018 года. Также планируем проводить ремонты на бульваре Дружбы Народов, пр. Бажана. Есть целый перечень больших и малых улиц, путепроводов, дорог и т.п., которые планируем привести в порядок», - рассказал заместитель председателя КГГА.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине начал работу Государственный дорожный фонд. Согласно проекту, 60% средств фонда будут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования государственного значения. 35% - на дороги местного значения, 5% - на финансирование безопасности дорожного движения.

Таможенный эксперимент работает в столице с 2016 года. Он предусматривает перечисление половины суммы перевыполнения плановых таможенных поступлений (пошлины, акцизного налога, налога на добавленную стоимость на ввозимые в страну товары) на ремонт дорог.