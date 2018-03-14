Украина рискует стать очередным перевалочным пунктом на пути нелегального алкоголя в ЕС – EU Reporter

ЕС выделяет в 2018 году 208 млн евро помощи на борьбу с коррупцией, а нелегальный алкогольный рынок Украины уводит из бюджета страны 360 млн евро.

В 2017 году ЕС предоставил Украине безвозмездную помощь на сумму более 174 млн евро (в 2018 году прогнозные объемы помощи ЕС составляют примерно 208 млн евро). ЕС продолжает оставаться одним из крупнейших доноров Украины. Одно из основных направлений, которое утверждено Европейской Комиссией в рамках Стратегического документа о помощи Украине на 2018-2020 годы – это экономическое развитие, улучшение бизнес-климата и борьба с коррупцией. ЕС дает все возможные средства для укрепления институтов и надлежащего управления, в том числе в сфере обеспечения верховенства права. Тем не менее, по данным Transparency International уровень коррупции в Украине в 2017 является самым высоким в Европе, а страна ухудшила позиции и занимает лишь 130 строчку рейтинга борьбы с коррупцией, на уровне с Ираном, Гамбией и Сьерра Лионе.

Известно, что Украина является главным источником контрабандной никотиновой продукции в страны Европы. Но в последние годы значительно участились случаи появления и контрабандного алкоголя. Таким образом, европейцы опасаются, что выращивают себе еще одного «зверя», который готов постучаться в европейскую дверь. И приводят пример со странами Прибалтики – уже официально признано, что Литва стала тем самым «перевалочным пунктом» для нелегального алкоголя в ЕС. Доля теневой экономики в Литве составляет 30%.

По информации EU Reporter в Украине абсолютно неконтролируемый и нерегулируемый рынок производства спирта. При этом только в Украине до сих пор существует государственная монополия на его производство. То есть спиртовая отрасль находится под полным контролем и в зоне ответственности госорганов. По статистике Международного Валютного Фонда, производство нелегального спиртного в Украине достигает 60% - а это сотни смертей от отравлений и миллионы евро недополученные в государственный бюджет. Согласно расследований украинской Антикоррупционной правозащитной организации, по крайней мере половина государственных спиртзаводов производит нелегальный спирт, а нелегальная водка производится не кустарным методом, а на полноценных ликероводочных заводах - 10 из 30 заводов занимаются производством контрафакта. Роман Бочкала, известный в Украине журналист и правозащитник сообщает: «На самом деле, со стороны государства никаких мер по пресечению нелегального производства спиртного не принимается. Чаще всего правоохранительные органы и чиновники занимаются «крышеванием» и покровительствованием таких предприятий.

Согласно аудиту международной компании PwC, из-за «черного рынка» бюджет Украины недополучает около 12 млрд гривен (360 млн евро) ежегодно. Европейские журналисты приходят к логичному выводу, что фактически налогоплательщики ЕС компенсируют украинцам то, что оседает в карманах украинских коррупционеров самого высокого эшелона власти. ЕС выделяет в 2018 году 208 млн евро помощи на борьбу с коррупцией, а нелегальный алкогольный рынок Украины уводит из бюджета страны 360 млн евро. Логика взаимоотношений ЕС-Украина достаточно странная.

По данным EU Reporter вопросы относительно нелегального алкоголя из Украины уже активно обсуждаются европейскими парламентариями, они будут вынесены в повестку дня на ближайшей рабочей встрече с украинским правительством.