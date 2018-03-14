Экономика

13:05 14.03.2018

Минэнергоугля завершило разработку законопроекта об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

Минэнергоугля завершило разработку законопроекта об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины завершило подготовку и передало на рассмотрение Кабинета министров проект закона об урегулировании задолженности на рынке электроэнергии.

Об этом сообщила начальник отдела нормативно-правового обеспечения и реформирования рынка электроэнергии департамента электроэнергетического комплекса Минэнергоугля Виктория Гнатовская на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Законопроект о задолженности мы уже передали в Кабмин. На этой неделе он должен быть рассмотрен правительственным комитетом", - сказала она.

При этом В.Гнатовская подчеркнула, что урегулирование долгов является необходимым условием для перехода к новому рынку электроэнергии.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин направил 400 млн грн на программу "теплых" кредитов

Кабмин уволил замглавы Минэнергоугля Прокопива

Правительство Украины одобрило запрет на ввоз минудобрений из РФ

Кабмин утвердил размер разовой помощи в 2018 году ветеранам Второй мировой и инвалидам войны

"Укрэнерго" в конце марта раскроет предложения претендентов на разработку программного обеспечения для нового рынка электроэнергии

НКРЭКУ утвердила базу к закону "О рынке электроэнергии"

Кабмин намерен создать Единый государственный реестр получателей субсидий

Кабмин призывает не спешить с выводами о первом этапе монетизации субсидий

Цены на электроэнергию для населения не должны повышаться

Кабмин утвердил методику расчета экономии энергии в рамках финансируемых "Фондом энергоэффективности" мероприятий

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский экспорт в Австрию в 2017 году вырос на 48% - Порошенко

Крупнейшая авиакомпания Ирана впервые начнет нанимать женщин-пилотов

Украина рискует стать очередным перевалочным пунктом на пути нелегального алкоголя в ЕС – EU Reporter

Кабмин скорректировал в сторону увеличения на 737 млн грн смету строительства Бескидского тоннеля

"Укрэнерго" рассчитывает завершить корпоратизацию в сентябре

Фондирование ЭКА будет осуществляться за счет привлечения капитала

Минюст намерен и далее сотрудничать с Sherman&Sterling для отстаивания интересов Украины в споре с "дочками" "РусАла" по ЗАлКу

"Корум Дружковский машзавод" начал выпуск проходческих комбайнов

Кистион обсудил с набсоветом "Магистральных газопроводов Украины" перспективы работы компании

Сезонное ослабление гривни сменилось сезонным укреплением – НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА