Экономика

12:49 14.03.2018

"Укрэнерго" в конце марта раскроет предложения претендентов на разработку программного обеспечения для нового рынка электроэнергии

"Укрэнерго" в конце марта раскроет предложения претендентов на разработку программного обеспечения для нового рынка электроэнергии

НЭК "Укрэнерго" намерена 29 марта провести раскрытие предложений компаний, претендующих на разработку программного обеспечения, необходимого для работы нового рынка электроэнергии, сообщил заместитель директора по развитию рынка и IT "Укрэнерго" Андрей Немировский на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Учитывая, что сегодня НКРЭКУ приняла необходимую нормативную базу, мы ожидаем, что раскрытие предложений состоится 29 марта", - сказал он.

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А.Немировский добавил, что при оптимистическом развитии событий договор на разработку программного обеспечения с победителем тендера будет подписан в июне 2018 года.

"Если контракт будет получен в июне – это будет чудесно. Но до июля 2019 года (до момента запуска рынка – ИФ) останется только год. По данным IТ-компаний, полноценный комплекс программного обеспечения за этот срок разработать невозможно, необходимо 18-24 месяца. Поэтому мы постараемся к июлю 2019 года подготовить минимальный необходимый функционал", - сказал он.

А.Немировский подчеркнул, что разработка программного обеспечения является ключевой вехой реформы, без которой запуск нового рынка электроэнергии невозможен.

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