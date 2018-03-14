Экономика

12:45 14.03.2018

НКРЭКУ утвердила базу к закону "О рынке электроэнергии"

НКРЭКУ утвердила базу к закону "О рынке электроэнергии"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ряд постановлений, необходимых для выполнения закона "О рынке электроэнергии".

На заседании комиссии в среду, в частности, приняты постановления "Об утверждении правил рынка", "Об утверждении правил рынка на сутки вперед и внутрисуточного рынка", "Об утверждении кодекса системы передачи", "Об утверждении кодекса системы распределения", "Об утверждении кодекса коммерческого рынка учета электроэнергии", "Об утверждении правил розничного рынка электроэнергии".

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В то же время комиссия перенесла утверждение постановления "Об утверждении методики формирования платы за присоединение к системе передачи и системам распределения".

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 8 июня 2017 года подписал закон "О рынке электроэнергии". Документ предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ также внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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