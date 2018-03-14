Кистион обсудил с набсоветом "Магистральных газопроводов Украины" перспективы работы компании

Вице-премьер Украины Владимир Кистион обсудил перспективы работы ПАО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") с наблюдательным советом компании.

"Обменялись мнениями относительно начала работы независимого оператора, учитывая решение Стокгольмского арбитража, а также определили план совместных действий на ближайшую перспективу. Неотложные задачи - сформировать правление "МГУ", разработать и утвердить штатное расписание компании и стратегический план работы", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

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По словам вице-премьера, правительство рассчитывает на конструктивное взаимодействие набсоветов "МГУ" и НАК "Нафтогаз Украины" "для завершения процесса анбандлинга в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и в интересах государства Украина".

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что принятая модель анбандлинга НАК с передачей его газотранспортных активов ПАО "Магистральные газопроводы Украины" требует пересмотра после решения стокгольмского арбитража, который не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

"Сейчас тот план анбандлинга, который изначально предусматривался необходимо кардинально модернизировать. Сформированный в "МГУ" наблюдательный совет не сможет руководить системой, потому что система должна оставаться в группе НАК "Нафтогаз Украины. Необходимо будет выбрать другую модель и под новую модель выбрать новый наблюдательный совет", - сказал он в эфире "5 канала".

Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по транзитному контракту.

В то же время А.Коболев убежден, что с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд куб. м российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, необходимо изменить ранее принятую модель анбандлинга НАК.

"Изменение модели анбандлинга – это то, что точно выгодно Украине и то, что точно поймут наши зарубежные партнеры. Наша цель – сохранение транзита и доходов от транзита, анбандлинг – это один из инструментов. Если путь, который кто-то предлагает, не приводит к сохранению или увеличению доходов – этим путем нет смысла идти", - сказал он.

В утвержденный в конце февраля 2018 года НС "МГУ" вошли Ян Чадам (Jan Chadam), бывший главой правления польского оператора ГТС Gaz-System, Вольтер Больтц (Walter Boltz), работавший в австрийском регуляторной органе E-Control, Фабрис Нуайлан (Fabrice Noilhan), работавший в Министерстве энергетики Франции и Карина Лучинкина (Karina Luchinkina), работавшая в PwС.

Представителями государства в наблюдательном совете стали руководитель службы вице-премьера Константин Марьевич, ранее работавший в жилищно-коммунальном секторе Винницы, и советник премьер-министра Адомас Аудицкас, бывший главой целевой команды реформы управления госсобственностью МЭРТ при министре Айварасе Абромавичусе.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность газотранспортной системы (ГТС) Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.