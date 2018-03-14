ЕЦБ нуждается в дополнительных доказательствах восстановления инфляции - Драги

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) требуются дополнительные доказательства устойчивого восстановления инфляции в еврозоне, хотя он и уверен в том, что рост цен постепенно усиливается, заявил глава Центробанка Марио Драги в среду, открывая 19-ю конференцию "ЕЦБ и его наблюдатели" (ECB and Its Watchers XIX) во Франкфурте.

Он пообещал, что пока "денежно-кредитная политика останется терпеливой, последовательной и осмотрительной".

"В настоящее время мы полагаем, что инфляция приблизится к нашему целевому показателю в среднесрочной перспективе, и мы более уверены, чем в прошлом, что это сближение произойдет. Однако нам требуются дальнейшие доказательства того, что инфляция движется в правильную сторону", - сказал М.Драги.

Он добавил, что изменения денежно-кредитной политики ЕЦБ будут прогнозируемыми и тщательно продуманными.

"У нас есть ясное условие завершения программы покупки активов: нам необходимо убедиться в устойчивой корректировке траектории инфляции в направлении целевого уровня", - подчеркнул М.Драги.

Евро слабо дешевеет в среду, европейские рынки акций растут на фоне выступлений М.Драги и его коллег. Глава ЕЦБ вскользь упомянул курс евро и его потенциальное влияние на экономику, отметив, что со временем укрепление евро может оказать сдерживающее влияние на инфляцию.

Главный экономист ЕЦБ Петер Прат отметил, что Центробанк добился существенного успеха в усилении инфляции, но пока не может считать свою миссию выполненной.