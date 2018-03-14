США завершают процедуру введения антидемпинговых пошлин на катанку из Украины и ЮАР

Министерство торговли США (The Department of Commerce) завершает процедуру введения окончательных антидемпинговых пошлин при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины и ЮАР.

Как сообщается в информации Минторга в Federal Register в среду, приказ о введении окончательных антидемпинговых пошлин издан после вынесения Комиссией по международной торговле США (USITC) 1 марта текущего года финального определения о поставках катанки из Украины и ЮАР ниже рыночных (справедливых) цен и нанесении ущерба американской промышленности.

При этом уточняется, что пошлины вводятся на уровне ранее рассчитанных предварительных антидемпинговых пошлин в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, входит в компанию "Метинвест") в размере 44,03%, в отношении других украинских производителей - 34,98%.

Пошлины для компаний ЮАР также вводятся на уровне предварительных пошлин. Так, для ArcelorMittal South Africa, Scaw South Africa (также известная как Scaw Metals Group) и Consolidated Wire Industries они составят 142,26%, других южноафриканских компаний - 135,46%.

Как сообщалось, Минторг США 9 января 2018 года распространил информацию об определении окончательных антидемпинговых пошлин при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины на уровне ранее рассчитанных предварительных антидемпинговых пошлин в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" и ЕМЗ в размере 44,03%, в отношении других украинских производителей - 34,98%.

Окончательные пошлины для компаний ЮАР также были определены на уровне предварительных пошлин. Так, для ArcelorMittal South Africa, Scaw South Africa и Consolidated Wire Industries они составят 142,26%, других южноафриканских компаний - 135,46%.

В 2016 году экспорт такой продукции из Украины в США в натуральном выражении вырос более чем вдвое по сравнению с 2015 годом – до 146,47 тыс. тонн, в денежном – на 70,9%, до $55,02 млн. Поставки из ЮАР, наоборот, упали в тоннах более чем вдвое – до 20 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – в 2,4 раза, до $7,05 млн.

Минторг США 25 октября 2017 года анонсировал об определении предварительных антидемпинговых пошлин при поставках катанки в отношении компаний из семи стран - Италии, Южной Кореи, Южной Африки, Испании, Турции, Украины и Великобритании.

Предварительные пошлины в отношении продукции "ArcelorMittal Кривой Рог" и ЕМЗ составили 44,03%, других украинских производителей - 34,98%. В официальном сообщении пояснялось, что такие пошлины в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" и ЕМЗ основаны на "неблагоприятных фактах их (компаний - ИФ) неспособности полного сотрудничества в расследовании".

В то же время следствие в отношении Duferco S.A. было предварительно прекращено из-за отсутствия фактов продажи товаров в период расследования.

В официальном сообщении пояснялось, что Минторг США продолжит расследование и намерено определить окончательные пошлины, если будет окончательно подтвержден факт демпинга. Если с выводами Минторга согласится USITC, тогда министерство примет решение об окончательных пошлинах.

Кроме того, как сообщалось, в процессе расследования принимают участие USITC, которая устанавливает наличие ущерба, и Минторг США, которое устанавливает факт демпинга.

При условии установления факта ущерба или угрозы нанесения ущерба национальному производителю расследование продолжается до вынесения Комиссией окончательных выводов.

Под расследование попал товар по следующим позициям товарной номенклатуры США: 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.6000, 7213.99.0030, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030 и 7227.90.6035. Кроме того, могли быть добавлены товары по кодам 7213.99.0090 и 7227.90.6090.