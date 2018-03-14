НБУ прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 коп.

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов: 1,2,5 и 25 коп., сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий.

"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 коп. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в среду.