Экономика

19:01 13.03.2018

Верховный суд при рассмотрении заявления НБУ по "Хрещатику" решения по сути тяжбы не принимал

Верховный суд при рассмотрении заявления НБУ по "Хрещатику" решения по сути тяжбы не принимал

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает, что Верховный суд Украины при рассмотрении 27 февраля заявления центробанка о пересмотре решения Высшего административного суда от 7 декабря 2017 года по банку "Хрещатик" с учетом нововыявленных обстоятельств, не принимал решения по сути спора.

"Верховный суд никаких решений по сути спора не принимал", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

Национальный банк при этом придерживается позиции, что суды предыдущих инстанций пришли к ошибочному выводу о признании противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".

"Национальный банк всегда действует на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, НБУ 5 апреля 2016 года отнес КБ "Хрещатик" к категории неплатежеспособных, а 2 июня этого же года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Главной причиной отнесения банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных послужило невыполнение задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствие достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности. Помимо этого, деятельность КБ "Хрещатик" не соответствовала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовых актов центробанка.

Двое лиц осенью 2016 года обратились в суд с требованием признать противоправной бездеятельность НБУ относительно непредпринятия должных мер обеспечения законных интересов вкладчиков и кредиторов относительно безопасности хранения средств на счетах в банке "Хрещатик".

Окружной административный суд Киева решением от 28 февраля 2017 года удовлетворил требования истцов.

Соответствующее решение в дальнейшем подтвердил Киевский апелляционный административный суд, по итогам заседания 30 мая 2017 года и коллегия судей Высшего административного суда Украины, по итогам заседания 7 декабря 2017 года.

Нацбанк в январе 2018 года подал заявление в Высший суд с просьбой пересмотреть постановление Высшего админсуда из-за наличия нововыявленных обстоятельств.

По данным НБУ, конечными владельцами банка "Хрещатик" являлись Андрей Иванов (37,44% акций), территориальная община Киева в лице КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных владельцев.

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