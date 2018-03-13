Верховный суд при рассмотрении заявления НБУ по "Хрещатику" решения по сути тяжбы не принимал

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает, что Верховный суд Украины при рассмотрении 27 февраля заявления центробанка о пересмотре решения Высшего административного суда от 7 декабря 2017 года по банку "Хрещатик" с учетом нововыявленных обстоятельств, не принимал решения по сути спора.

"Верховный суд никаких решений по сути спора не принимал", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

Национальный банк при этом придерживается позиции, что суды предыдущих инстанций пришли к ошибочному выводу о признании противоправной бездеятельность НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик".

"Национальный банк всегда действует на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, НБУ 5 апреля 2016 года отнес КБ "Хрещатик" к категории неплатежеспособных, а 2 июня этого же года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Главной причиной отнесения банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных послужило невыполнение задекларированных мер по улучшению ликвидности и отсутствие достаточных действий со стороны владельцев банка для предотвращения его неплатежеспособности. Помимо этого, деятельность КБ "Хрещатик" не соответствовала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовых актов центробанка.

Двое лиц осенью 2016 года обратились в суд с требованием признать противоправной бездеятельность НБУ относительно непредпринятия должных мер обеспечения законных интересов вкладчиков и кредиторов относительно безопасности хранения средств на счетах в банке "Хрещатик".

Окружной административный суд Киева решением от 28 февраля 2017 года удовлетворил требования истцов.

Соответствующее решение в дальнейшем подтвердил Киевский апелляционный административный суд, по итогам заседания 30 мая 2017 года и коллегия судей Высшего административного суда Украины, по итогам заседания 7 декабря 2017 года.

Нацбанк в январе 2018 года подал заявление в Высший суд с просьбой пересмотреть постановление Высшего админсуда из-за наличия нововыявленных обстоятельств.

По данным НБУ, конечными владельцами банка "Хрещатик" являлись Андрей Иванов (37,44% акций), территориальная община Киева в лице КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных владельцев.