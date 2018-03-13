Экономика

19:00 13.03.2018

Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,25% - до 1628,77 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до354,11 пункта.

Объем торгов на УБ составил 220,8 млн грн, в том числе акциями - 9,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 34,88 млн грн, в том числе акциями – 0,39 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-2,95%), Райффайзен Банка Аваль (-1,01%) и "Донбассэнерго" (-0,75%).

Выросли в цене акции "Мотор Сичи" (+0,65%) и "Центрэнерго" (+0,33%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,24%) и "Центрэнерго" (+0,21%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,11% - до 523 пунктов при объеме торгов 3,87 млн злотых (31 млн грн).

Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги "Милкиленда" (+4,96%), KSG Agro (-3,24%) и "Кернела" (-0,57%).

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