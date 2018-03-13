Экономика

18:32 13.03.2018

BASF ожидает получить EUR3,5 млрд к 2027г. от продаж инновационной серии СЗР

BASF ожидает получить EUR3,5 млрд к 2027г. от продаж инновационной серии СЗР

Концерн BASF, ведущий мировой производитель средств защиты растений, в ближайшее время намерен на глобальном уровне запустить новую инновационную серию средств защиты растений (СЗР), сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно ему, максимальный объем продаж к 2027 году достигнет EUR3,5 млрд.

Компания также планирует расширить портфолио продуктов не только средствами защиты растений, но и продуктами других категорий, например, биологическими решениями или цифровыми устройствами и инструментами.

"BASF стремится предложить аграриям по всему миру более комплексные решения для улучшения урожая и борьбы с вредоносными объектами. R&D направления, которые мы планируем приобрести у Bayer, укрепят наши позиции на рынке и расширят потенциал инновационных решений на соответствующих рынках и для основных культур", – прокомментировал президент подразделения защиты растений BASF Маркус Хельдт.

В планах компании на 2018 год также выведение инструментов, которые помогут аграриям при выборе и закупке продуктов для защиты растений в виде онлайн-рекомендаций от специалистов компании, оптимизировать процессы в своих хозяйствах, включая анализ и прогноз ситуации на полях, а также дадут возможность предусмотреть агрономические риски.

BASF работает в Украине с 1992 года. Концерн контролирует четыре агроцентра и имеет один склад.

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