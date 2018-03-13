Экономика

18:27 13.03.2018

ДТЭК призывает НКРЭКУ провести вторую итерацию обсуждения подзаконной базы к закону "О рынке электроэнергии"

ДТЭК призывает НКРЭКУ провести вторую итерацию обсуждения подзаконной базы к закону "О рынке электроэнергии"

Энергохолдинг ДТЭК призывает Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), провести вторую итерацию обсуждения проектов подзаконных актов к закону "О рынке электроэнергии".

"Я предлагаю, чтобы эти документы еще раз были обнародованы для обсуждения", - сказал директор ДТЭК по регуляторным и правовым вопросам Алексей Захарчук на тематическом "круглом столе" в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) во вторник.

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Он добавил, что текущие проекты подзаконных актов наделяют НЭК "Укрэнерго" избыточной рыночной властью.

"Чтобы потребитель смог поменять поставщика по этим правилам он должен идти "на поклон" к "Укрэнерго", - сказал А.Захарчук.

В свою очередь заместитель директор департамента НКРЭКУ Антон Гудаченко заявил, что НКРЭКУ не будет повторно обнародовать проекты регуляторных актов для обсуждения, но готова принимать предложения по их усовершенствованию после утверждения.

НКРЭКУ планирует утвердить пакет подзаконных актов к закону о рынке электроэнергии на заседании в среду. Это пакет включает правила рынка электроэнергии, правила внутрисуточного рынка, балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед", кодекс коммерческого учета, кодекс систем распределения и передачи электроэнергии, другие документы общим объемом до тысячи страниц.

После утверждения регуляторных актов НКРЭКУ, они будут направлены на согласование в АМКУ.

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