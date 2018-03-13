Экономика

18:21 13.03.2018

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 25,96 грн/$1

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 25,96 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 25,96 грн/$1 с 25,905 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,94-25,98грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона по покупке валюты во вторник удовлетворил 25 заявок на общую сумму $74,9 млн. На аукцион объемом до $100 млн было подано 46 заявок на общую сумму $ 114,8 млн по курсу от 25,9 грн/$1 до 25,95 грн/$1.Курс отсечения был установлен на уровне 25,93 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9233 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 25,9159 грн/$1 с 25,9246 грн/$1. Торговый оборот составил $419,18 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$368,04 млн.

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