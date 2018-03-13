ГФС в 2018г сфокусируется на работе страхового рынка

Государственная фискальная служба (ГФС) в 2018 году сосредоточит усилия на финансово-кредитных отношениях, страховом рынке, фондовых биржах, схемах с использованием "мусорных" ценных бумаг, сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан в интервью изданию "Цензор.НЕТ", текст которого обнародован на сайте ведомства.

"В настоящее время главные инструменты уклонения от уплаты налогов на уровне крупных финансово-промышленных групп кроются в сфере страхования, ценных бумаг, в использовании цепочек зарубежных компаний, на которые выводится прибыль", - отметил он.

Говоря о задачах налоговой милиции, которые она будет решать в 2018 году, он в частности отметил, что продолжается проведение операций "Акциз" и "Рубеж", на постоянной основе проводятся мероприятия по ликвидации транзитно-конвертационных групп. Активизируется работа с зарубежными партнерами по схемам вывода капитала без уплаты налогов.

Кроме того, пока не созданы Служба финансового расследования или Национальное бюро пристальное внимание уделяется документированию фактов выдачи заработной платы в "конвертах".

Он также отметил, что все участники, эксперты и разработчики концепции деятельности нового органа по обеспечению финансовой безопасности сходятся во мнении, что в основе его работы должна быть аналитическая составляющая. "Могу с уверенностью утверждать, что сегодняшняя налоговая милиция работает именно по такому принципу", - отметил он.

В качестве примера С.Билан привел деятельность страховщиков. "Размер прибыли страховых компаний увеличился приблизительно на 30%. При этом размер налогооблагаемой прибыли непропорционально возрос на 12%, что опосредованно позволяет говорить об использовании "схемных" операций. На европейском страховом рынке до 70% премий связаны со страхованием жизни физических лиц. Почему-то у нас картина обратная. 67% премий, а это свыше 14 млрд гривень, поступает от юридических лиц. А доля операций перестрахования отдельных компаний превышает 60%. Думаю, что любой здравомыслящий человек задумался над такой странной статистикой", - подчеркнул С.Билан.