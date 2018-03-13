Экономика

17:54 13.03.2018

Цены на нефть падают в ходе высоковолатильных торгов

Цены на нефть падают в ходе высоковолатильных торгов

Цены на нефть падают во вторник на фоне высокой волатильности торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 кв опустилась на $0,69 (1,06%) - до $64,26 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,94 (1,53%) - до $60,42 за баррель.

Рынок отреагировал ростом на новость об увольнении американским президентом Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США, однако затем перешел к резкому снижению.

Д.Трамп объявил об отставке Р.Тиллерсона и назначении новым госсекретарем Майка Помпео, нынешнего директора ЦРУ, в своем микроблоге в Twitter во вторник.

Нефтяной рынок отреагировал ростом на сообщение об отставке Р.Тиллерсона в связи с опасениями, что этот шаг может поставить под угрозу соглашение по ядерной программе Ирана и ограничить поставки нефти из этой страны.

"Тиллерсон выступал за сохранение соглашения с Ираном, тогда как Трамп выступал за выход из соглашения", - цитирует MarketWatch аналитика Price Futures Group Фила Флина.

По его словам, отставка Р.Тиллерсона повышает риск введения новых санкций против Ирана, в том числе и в отношении экспорта нефти из страны.

Сдерживающим фактором для цен на нефть является активизация добычи сланцевой нефти в США.

Согласно прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA), добыча сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131 тыс. баррелей в сутки и достигнет 6,95 млн б/с.

Общая нефтедобыча в Штатах ранее уже превысила 10 млн б/с, обновив рекорд, установленный в 1970 году.

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"Инвесторы пытаются оценить, сможет ли рост добычи на сланцевых участках в США поставить под угрозу процесс восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке", - отмечает аналитик Tradition Energy Жене МакДжиллиан.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей, снижение запасов бензина на 1,3 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

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