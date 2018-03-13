Экономика

17:54 13.03.2018

НБУ продал недвижимость на 112,6 млн грн

НБУ продал недвижимость на 112,6 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) продал нежилое здание административно-лечебного учреждения в Киеве на ул. Лабораторной, 6, полученное в счет погашения долгов банков перед регулятором, за 112,6 млн грн, сообщил центробанк на веб-сайте.

Общая площадь здания – 11 тыс. 787,8 кв. м.

Согласно сообщению, это нежилое здание НБУ получил в собственность в 2016 году в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам Украины.

Продажа осуществлена 29 января через Zakupki.Prom.ua - официального участника системы электронных государственных закупок ProZorro.

Регулятор 13 февраля заключил соответствующий договор купли-продажи с победителем открытых торгов - ООО "Укрбуд Девелопмент".

"Это первая в текущем году успешно реализована сделка с имуществом, которое Нацбанк получил в счет погашения долгов банков перед регулятором", – цитирует пресс-служба замглаву НБУ Романа Борисенко.

По его словам, в настоящее время НБУ владеет недвижимым имуществом, полученным в счет погашения долгов банков, на сумму около 31 млн грн (рыночная стоимость активов, по которой планируется реализация объектов). В процессе принятия на баланс находится еще несколько объектов недвижимости.

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