Поддержка "Нарфронтом" назначения Смолия главой НБУ - не предмет торга – Бурбак

Парламентская фракция партии "Народный фронт" готова поддержать назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины (НБУ), заявляет глава фракции Максим Бурбак, он отрицает наличие каких-либо дополнительных условий.

"На прошлой пленарной неделе проходило заседание фракции, где большинством голосов было принято решение, что в случае внесения и включения в повестку дня вопроса назначения главы Национального банка Украины "Народный фронт" будет поддерживать кандидатуру Смолия. И никаких инсинуаций торгов не происходит. Не превращайте парламент в Бессарабский рынок", - сказал глава фракции "Народный фронт" журналистам во вторник в Киеве.

Ранее в этот день заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что "БПП" призывает главу парламента Андрея Парубия поставить на рассмотрение сессионного зала вопрос назначения нового главы НБУ. "У нас нет никаких требований и нет даже дискуссии по поводу пакетного голосования. Вопрос Национального банка – это вопрос национальной безопасности Украины. Пожалуйста, давайте рассмотрим вопрос Национального банка, а далее любые другие кадровые вопросы мы готовы обсуждать", - добавил замглавы фракции.

В то же время в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" С.Березенко заявил, что "Народный фронт" не выдвигал требование рассмотреть назначение омбудсмена, а после – главы НБУ.