В реестр по оценке воздействия на окружающую среду с начала действия закона подано 200 заявок

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак констатирует: за первые два месяца действия закона "Об оценке воздействия на окружающую среду" украинский бизнес направил 200 заявок в Единый реестр по оценке воздействия на окружающую среду.

"За два месяца действия закона мы в реестре наблюдаем активно нарастающую тенденцию подачи документов. На сегодня уже имеем 200 таких начатых процедур", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По прогнозам министра, в 2018 году количество этих процедур достигнет тысячи.

"Если сравнивать с нашими соседями, то в Польше по данной процедуре за прошлый год зарегистрировано 1,5 тыс. заявок. Думаю, в перспективе Украина, очевидно, будет иметь больше заявок, чем прогнозируется на этот год", - добавил министр.

Среди 200 процедур, которые к настоящему времени уже начаты: сфера недропользования, химическое производство, лесная отрасль, энергетическая промышленность, сельское и водное хозяйство, обращение с отходами, инфраструктурные проекты.

В разрезе областей, по словам О.Семерака, есть три процедуры общественных слушаний, которые были проведены в Ивано-Франковской области. "Кроме Ивано-Франковской, в лидерах - Львовская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и Николаевская области", - сказал министр.

Последней в рейтинге лидеров является Одесская область с одной заявкой.

Как сообщалось, 18 декабря 2017 года вступил в силу закон "Об оценке воздействия на окружающую среду", которым, в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и европейских директив, внедрена новая европейская модель процедуры оценки воздействия на окружающую среду вместо отмененной экологической экспертизы.